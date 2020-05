Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200508 - 0435 Frankfurt-Höchst: In Supermarkt randaliert

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 7. Mai 2020, gegen 17.35 Uhr, sprach der Filialleiter eines Supermarktes in der Kurmainzer Straße einen Kunden an, der den Markt ohne die obligatorische Mund-Nasenbedeckung betreten hatte. Der Kunde fing daraufhin einen Streit mit dem 43-jährigen Filialleiter und einem weiteren 34-jährigen Angestellten an, der zu der Auseinandersetzung hinzugekommen war. Plötzlich zog der "Kunde" ein Pfefferspray und sprühte dies zunächst in Richtung der beiden Angestellten und dann wahllos in den Markt. Hierbei wurden die Angestellten und vier weitere Kunden, darunter ein dreijähriges Kind, verletzt. Eine ärztliche Versorgung war aber nicht erforderlich. Der Angreifer flüchtete danach in Richtung der Bushaltestelle Auerstraße, wo er den Bus der Linie 55 bestieg. Wiederum hantierte er mit dem Pfefferspray, ohne es jedoch tatsächlich nochmals einzusetzen. Gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten zeigte er sich sofort aggressiv, beleidigte sie, trat um sich und verbiss sich in die Hose eines Beamten. Letztlich konnte der Widerstand gebrochen und der Mann festgenommen werden. Es handelt sich bei ihm um einen 43-jährigen, wohnsitzlosen Mann, der nach eigenen Angaben unter Einfluss von Crack stand.

