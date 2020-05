Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200508 - 0434 Frankfurt-Enkheim: Versuchter Raub auf Imbisswagen

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 7. Mai 2020, gegen 15.50 Uhr, befand sich ein 49-jähriger Frankfurter in seinem Imbisswagen in der Röntgenstraße.

Plötzlich erschien ein bislang unbekannter Täter, bedrohte ihn mit einem Klappmesser und forderte ihn auf, ihm das gesamte Bargeld zu übergeben, da er ihn sonst umbringe. Schließlich versuchte der Unbekannte in den Wagen einzudringen, was jedoch misslang, da die Tür verschlossen war.

Nach diesem Versuch entdeckte der Täter eine hinter dem Imbisswagen liegende Spitzhacke und drohte dem 49-Jährigen erneut, ihn damit umzubringen, sollte er ihm nicht das Geld geben. Der Geschädigte verweigerte sich weiterhin und machte den Täter auf die Videoüberwachung aufmerksam. Daraufhin ließ der Unbekannte von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Raubgut in Richtung der Victor-Slotosch-Straße. Eine sofort nach dem Räuber durchgeführte Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Der Täter wird beschrieben als etwa 170 cm groß und sportlich. Nordafrikanisches Erscheinungsbild, 3-Tagebart, bekleidet mit einer Strickmütze, einem braunen T-Shirt, einer Jeans und Sonnenbrille.

