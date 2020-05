Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200507 - 0432 Frankfurt-Griesheim: Bestellt und (nicht) abgeholt - Polizei nimmt Betrüger fest

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Nachmittag (06.05.2020) hat die Frankfurter Polizei dank eines aufmerksamen Paketboten einen mutmaßlichen Betrüger festnehmen können.

Gegen 10.20 Uhr sprach ein 32-jähriger Mann in der Alte Falterstraße einen Paketzusteller wegen zweier Lieferungen, die er erwarten würde, an. Er nannte ihm seinen Namen und erhoffte sich die Aushändigung der Pakete. Doch bei dem Paketboten gingen sofort die Alarmglocken an. Denn bei dem 32-Jährigen handelte es sich zweifelsfrei nicht um den Mann, an den die Lieferung adressiert war. Er vertröstete den Herrn und alarmierte zeitgleich die Polizei. Diese konnte ihn am Nachmittag gegen 16.30 Uhr schließlich in der Autogenstraße festnehmen, nachdem dieser sein Glück bei einem weiteren Paketboten versucht hatte.

Die Polizei stellte das Paket, in dem zwei hochwertige Smartphones der Marke Apple enthalten waren, sein eigenes Mobiltelefon sowie mehrere hundert Euro sicher. Auch einen mutmaßlich gefälschten Ausweis stellten die Beamten sicher. Der 32-jährige Tatverdächtige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

