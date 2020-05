Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200507 - 0429 Frankfurt-Bockenheim: Festnahme im Auto

Frankfurt (ots)

(dr) Am Mittwochabend (06.05.2020) gelang es Beamten des 13. Polizeireviers einen mutmaßlichen "Autoknacker" noch am Ort des Geschehens festzunehmen.

Ein Zeuge hatte zuvor, gegen 20:45 Uhr, im Knöterichweg eine verdächtige Person in einem Pkw gesehen und dies der Polizei gemeldet. Eine Streife begab sich umgehend in die Straße und fand einen Toyota mit eingeschlagener Seitenscheibe vor. Auf dem Fahrersitz saß ein 34-jähriger Mann, der den Beamten keinen plausiblen Grund liefern konnte, warum er sich in dem fremden Fahrzeug aufhält. Diese nahmen den Mann fest, welcher im dringenden Tatverdacht steht, sich gewaltsam Zugang ins Fahrzeug verschafft zu haben. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge an Amphetamin sowie diverse Schmuckgegenstände auf, die sichergestellt wurden.

Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Der 34-Jährige, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums Frankfurt.

