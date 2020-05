Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200507 - 0427 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahmen auf der Drogenszene

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 6. Mai 2020, gegen 17.10 Uhr, konnten Polizeibeamte am Untermainkai, in Höhe des Holbeinsteges, beobachten, wie mutmaßlich ein Drogengeschäft abgewickelt wurde. Bei den beiden Käufern handelte es sich um junge Männer im Alter von 24 und 26 Jahren. Bei ihnen konnten insgesamt 4,4 Gramm Cannabis aufgefunden werden. Bei dem mutmaßlichen Verkäufer, einem 20-jährigen Frankfurter, konnten ein Schlagring und ein Einhandmesser aufgefunden werden. Mit seiner feinen Nase gelang es dem mitgeführten Diensthund schließlich, im Umfeld des Kontrollortes, an verschiedenen Verstecken, zusammen 252,68 Gramm Cannabis zu "erschnüffeln". Das Rauschmittel wurde sichergestellt. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen wieder entlassen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

