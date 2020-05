Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200506 - 0425 Frankfurt-Sachsenhausen: Brand zweier Pkw

Frankfurt (ots)

(fue) Eine Zeugin bemerkte am Dienstag, den 5. Mai 2020, gegen 05.30 Uhr, den Brand zweier Pkw im Schützenhüttenweg. Die beiden Fahrzeuge, Mercedes der C- bzw. der E-Klasse, standen in der Einfahrt eines Einfamilienhauses. Beide Fahrzeuge wurden von der Feuerwehr gelöscht, sind jedoch stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend EUR belaufen. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden, auch das nahe Gebäude blieb unversehrt. Vorbehaltlich der weiteren Ermittlungen ist von Brandstiftung auszugehen. Auch in diesem Fall bittet die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069 75551599 um sachdienliche Hinweise.

