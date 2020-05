Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200506 - 0424 Frankfurt-Bockenheim: Mülltonnenbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 5. Mai 2020, gegen 22.50 Uhr, brannte eine Mülltonne in der Pfingstbrunnenstraße. Es handelte sich um eine Altpapiertonne, Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Durch die große Hitze wurde noch eine weitere Tonne beschädigt. Der Sachschaden beziffert sich auf mehrere hundert EUR, Personen wurden nicht verletzt. Zeugen sahen noch zwei junge Männer, die sich in schnellen Schritten vom Tatort in Richtung Westbahnhof entfernten. Sie sollen 18-20 Jahre alt und 170-180 cm groß sein. Einer trug eine dunkle Baseballkappe und eine graue Hose. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75551599.

