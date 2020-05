Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200505 - 0422 Frankfurt-Griesheim: Schutzmann vor Ort bietet Bürgersprechstunde an

Frankfurt (ots)

(ne) Polizeihauptkommissar Lönnig ist Schutzmann vor Ort (SvO) in Griesheim. Er steht am kommenden Donnerstag, den 7. Mai 2020 in der Zeit von 14:00 - 16:00 Uhr bei der Bürgersprechstunde im "Griesheimer Geschichtsverein e. V." in der Autogenstraße 19 Rede und Antwort.

Längere Zeit musste die Bürgersprechstunde aufgrund der aktuellen Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus ausgesetzt werden. Das 16. Polizeirevier möchte jedoch insbesondere im Zuge der intensiven polizeilichen Maßnahmen in Griesheim (siehe Pressemitteilung Nr. 388 vom 24. April 2020), den Bürgerinnen und Bürgern für Gespräche zur Verfügung stehen. Daher hat sich die Arbeitsgruppe gemeinsam mit dem Revier nun dazu entschieden, unter der Beachtung der aktuellen Verordnungen, eine Bürgersprechstunde zu ermöglichen. Polizeihauptkommissar Lönnig freut sich auf interessante Gespräche.

Eine weitere Bürgersprechstunde ist für Donnerstag, den 28. Mai 2020 vorgesehen. Hierzu wird es zeitnah nähere Informationen geben.

