Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200504 - 0419 Frankfurt-Seckbach: Drei Täter rauben Mobiltelefon

Frankfurt (ots)

(lu) Bereits am Mittwochabend (29.04.2020) kam es im Frankfurter Stadtteil Seckbach zu einem Raub durch drei Unbekannte auf einen 26-Jährigen. Die Täter konnten im Anschluss mit dem Mobiltelefon des Mannes fliehen.

Gegen 20:15 Uhr lief der 26-jährige Frankfurter zu der U-Bahn-Haltestelle "Kruppstraße". Als er die Friesstraße in Richtung Borsigallee entlanglief, bemerkte er drei ihm unbekannte Männer, die ihm offensichtlich gefolgt waren. Unvermittelt schlug einer der Unbekannten dem 26-Jährigen von hinten in den Nacken, sodass dieser zu Boden fiel. Am Boden liegend rissen ihm die drei Täter sein Mobiltelefon, Marke Xiaomi Redmi Note 6, aus der Hand und flüchteten zu Fuß in Richtung Borsigallee. Der 26-Jährige, der sich durch den Sturz leichte Schürfwunden zuzog, fuhr im Anschluss zunächst nach Hause und informierte die Polizei am Folgetag über den Vorfall.

Die drei unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, nordafrikanisches Erscheinungsbild, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, schwarze Haare und dunkle Augen, trug eine weiße Sportjacke, eine weiße Sporthose sowie eine weiße Mund-Nase-Bedeckung aus Stoff

Täter 2: männlich, nordafrikanisches Erscheinungsbild, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, schwarze Haare, trug eine schwarze Sportjacke, eine schwarze Sporthose sowie eine schwarze Mund-Nase-Bedeckung aus Stoff

Täter 3: männlich, nordafrikanisches Erscheinungsbild, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 160 cm groß, beleibt/dick, schwarze Haare, trug eine schwarze Sportjacke, eine schwarze Sporthose sowie eine schwarze Mund-Nase-Bedeckung aus Stoff.

Personen, die Angaben zum Vorfall oder den gesuchten Personen machen können, werden gebeten, sich beim 18. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-11800 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

