Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200504 - 0416 Frankfurt-Bockenheim/Hausen: Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Frankfurt (ots)

(dr) Zivilfahndern gelang in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Festnahme von fünf mutmaßlichen Pkw-Dieben, die zuvor noch versuchten mit dem gestohlenen Fahrzeug zu entkommen.

Gegen 03:30 Uhr fiel den Beamten auf der Ludwig-Landmann-Straße ein Opel Omega auf, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt unterwegs war. Am Industriehof wendete das Fahrzeug und fuhr mit hoher Geschwindigkeit zurück in Richtung Heerstraße. Als es dann in den Hausener Weg abbog, konnte die Streife aufschließen und erkennen, dass der Pkw voll besetzt war. Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellte sich heraus, dass das Auto erst kurz zuvor in Bockenheim gestohlen wurde. Die Beamten schalteten daraufhin das Blaulicht an und gaben dem Fahrer eindeutige Anhaltesignale. Doch dies führte dazu, dass das Auto wieder an Fahrt aufnahm und mit hoher Geschwindigkeit die Hausener Straße entlangraste und versuchte, über verschiedene kleinere Straßen zu entkommen. Dabei kam es zu ständigen Richtungswechseln mit teils gefährlichen Fahrmanövern. Diese erreichten ihren Höhepunkt, als eine rote Ampel mit rund 100 km/h überfahren wurde.

In der Langweidenstraße, einer Sackgasse, endete schließlich die Fahrt, als das Polizeifahrzeug sich direkt an das Heck des Opels setzen konnte und keine Fluchtmöglichkeiten mehr vorhanden waren. Einer der Insassen versuchte noch über ein Fenster zu entkommen, scheiterte jedoch an den herbeigeeilten Beamten. Da sich an dem gestohlenen Fahrzeug lediglich eine der Türen öffnen ließ, konnten die Beamten alle Fahrzeuginsassen "in Schach halten", bis schließlich mit Unterstützung weiterer Streifen die Festnahme erfolgen konnte.

Die 17 bis 35 Jahre alten Festgenommenen kamen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

