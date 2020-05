Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200503 - 0414 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme auf der Drogenszene

Frankfurt (ots)

(fue) Polizeibeamten fiel am Samstag, den 2. Mai 2020, gegen 20.55 Uhr, in der Karlstraße ein Mann durch sein nervöses Verhalten auf. Bei ihm handelt es sich um einen 49-jährigen philippinischen Staatsangehörigen. Bei seiner Kontrolle fanden die Beamten 12,46 Gramm Heroin sowie 3,11 Gramm Crack, jeweils in Plastikdosen. Als seinen momentanen Aufenthaltsort benannte er ein Hotel im Bahnhofsviertel. Bei einer Nachschau in seinem Zimmer fanden sich, offen auf dem Tisch liegend, weitere 0,61 Gramm Kokain, 2,52 Gramm Haschisch und 1,06 Gramm Marihuana. Dazu noch diverse Utensilien zur Herstellung von Betäubungsmitteln bzw. zu deren Konsum. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

