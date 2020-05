Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200503 - 0413 Frankfurt-Seckbach: Verstoß gegen das Waffengesetz

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 2. Mai 2020, gegen 13.30 Uhr, vernahm ein 36-jähriger Frankfurter Geräusche aus dem Badezimmer seiner Wohnung in der Hofhausstraße. Als er sich im Badezimmer umschaute, musste er zwei Einschusslöcher in der Glasscheibe des Fensters feststellen. Außerdem war zu hören, wie eine zunächst unbekannte Person weitere Schüsse abgab. Seitens der verständigten Polizei wurden mehrere Streifenwagen zu der Örtlichkeit entsandt. Der Tatort wurde großräumig umstellt, die Auerfeldstraße in diesem Bereich für den Personen- und Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Neben den Einschusslöchern konnten zwei Softairkugel festgestellt werden. Im Garten eines gegenüberliegenden Hauses konnte eine weitere Kugel aufgefunden werden. Der Beschuldigte, ein 18-jähriger Frankfurter, konnte dann in dem gegenüberliegenden Haus festgenommen werden. Der Beschuldigte zeigte sich geständig. In seiner Wohnung konnten vier verschiedene Softairwaffen, 15 Stahlkugeln 4,5 mm, 19 Gaskartuschen und ein mit Kugeln gefüllter Schnelllader aufgefunden und sichergestellt werden. Der 18-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

