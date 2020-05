Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200501 - 0410 Frankfurt-Ostend: Mülltonnen in Brand gesteckt

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend brannte ein Müllcontainer im Ostend auf dem Gelände einer Schule. Einige Zeit später stand eine Mülltonne in der Nachbarschaft in Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Gegen 21:30 Uhr bemerkten Anwohner auf einem Schulgelände in der Wittelsbacherallee einen in Flammen stehenden Müllcontainer. Der Container wurde durch das Feuer völlig zerstört. Etwa eine Stunde später, gegen 22:40 Uhr, bemerkten Zeugen in der Wingertstraße eine brennende Mülltonne, die nahe an der Wand eines Wohnhauses stand. Ein Anwohner begann sofort damit, das Feuer zu löschen und verhinderte so, dass die Flammen auf die Fassade des Hauses übergreifen konnten.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter 069 / 755-10500 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

