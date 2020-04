Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200430 - 0407 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Crackdealer festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Zivilfahndern gelang gestern Nachmittag die Festnahme von zwei Männern, die am Hauptbahnhof beim Handel von Drogen beobachtet werden konnten. Die späteren Beschuldigten hielten sich gegen 14:15 Uhr in der B-Ebene des Hauptbahnhofs auf und priesen dort ihre "Ware" an, was von den zivilen Beamten nicht unbemerkt blieb. Fortan nahmen sie die beiden Männer unter Beobachtung, bis schließlich ein Interessent erschien, welcher offensichtlich Drogen in geringer Menge erwarb. Nachdem der Abnehmer des Cracks, ein 40-jähriger Mann, kontrolliert wurde und das bei ihm aufgefundene Beweismittel sichergestellt werden konnte, sollte die Festnahme der beiden Dealer erfolgen. Diese "rochen jedoch Lunte" und flüchteten zunächst zu Fuß. Einer der beiden, ein 22-jähriger, konnte noch vor Ort festgenommen werden. Der zweite setzte sich zunächst erfolgreich ab, als er nach einem kurzen Gerangel mit einem der Beamten einen Treppenabgang herunterhechtete und davoneilte. Dabei rannte dieser eine Passantin um, die sich leicht verletzte. Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten schließlich zu dem Unterschlupf der Dealer, einem Hotel in der Münchener Straße, wo sie den noch Flüchtigen, einen 21-Jährigen, nach kurzer Zeit antreffen und festnehmen konnten. Dieser versuchte sich noch der Festnahme zu entziehen, wobei ein Beamter und der Beschuldigte leicht verletzt wurden. Mittels richterlich angeordneten Durchsuchungsbeschlusses stellten die Ermittler in einem Hotelzimmer mehrere tausend Euro Bargeld und mehrere Mobiltelefone sicher. Die beiden wohnsitzlosen Beschuldigten kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt, wo sie heute einem Haftrichter vorgeführt werden sollen.

