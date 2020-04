Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200430 - 0405 Frankfurt-Nied: Versuch des Wohnungseinbruchs mittels Besenstiel

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 30. April 2020, gegen 01.35 Uhr, wurden ein 42-jähriger Frankfurter und eine 31-jährige Frankfurterin in ihrer Wohnung in der Straße Auf den Gleichen durch Geräusche geweckt. Bei ihrer Nachschau mussten sie feststellen, das ein Unbekannter den Balkon ihrer Hochpaterrewohnung betreten hatte und nun versuchte, mittels eines Besenstiels ein gekipptes Fenster zu öffnen. Das Paar drückte daraufhin das Fenster zu, was den Einbrecher veranlasste, zu flüchten. Er tat dies ohne Beute.

Der unbekannte Täter trug einen dunklen Kapuzenpullover und hatte kurze, blonde Haare.

