Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200430 - 0403 Frankfurt-Innenstadt: Frankfurter Polizei nimmt Taschendieb fest

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Nachmittag (29.04.2020) machte die Frankfurter Polizei einem Langfinger einen Strich durch die Rechnung, indem sie ihn festnahm. Heute soll er dem Haftrichter vorgeführt werden.

Gestern geriet ein 15-Jähriger aufgrund seines auffälligen Verhaltens gegen 14.30 Uhr im Bereich der Zeil in das Visier von Zivilbeamten. Nur kurze Zeit später, sollte sich ihr Verdacht bestätigen. Einen ersten Versuch wagte der Jugendliche bei einer Laderampe eines Möbeltransporters in der Reineckstraße. Dort hatte er es auf einen Laptop abgesehen; glücklicherweise ohne Erfolg. Ein Mitarbeiter bemerkte das Vorhaben und behielt den jungen Mann im Blick, bis dieser von dannen zog. Doch so schnell ließ er sich nicht von seinem Plan abbringen. In einem Drogeriegeschäft in der Zeil setzte er zum nächsten Versuch an; dieses Mal mit Erfolg. Er griff zielgenau in eine Außentasche eines Rucksackes einer 56-jährigen Frau und fischte dort ein Smartphone der Marke Samsung heraus, welches er sofort einsteckte, um dann das Geschäft zu verlassen. Die Rechnung hatte er jedoch ohne die Zivilbeamten gemacht, welche ihn sofort festnahmen.

Die 56-Jährige, die den Diebstahl zunächst nicht bemerkt hatte, freute sich umso mehr darüber, ihr Smartphone wieder in den Händen zu halten. Der wohnsitzlose Tatverdächtige wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell