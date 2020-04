Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200430 - 0400 Frankfurt-Schwanheim: Streit unter Nachbarn endet mit verletzter Person und beschädigtem Pkw

Frankfurt (ots)

(lu) Gestern Abend (29.04.2020) kam es im Frankfurter Stadtteil Schwanheim zu einem größeren Polizeieinsatz. Grund hierfür war eine Auseinandersetzung mit insgesamt vier Männern. Im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung wurde ein 18-Jähriger leicht verletzt.

Gegen 18:50 Uhr wurde bei dem Notruf der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen etwa zehn Personen gemeldet. Aufgrund dieser Meldung wurden mehrere Streifenwagen zur benannten Örtlichkeit in der Straße Am Auerborn entsandt. Auch Kräfte des Rettungsdienstes waren vor Ort. An der Örtlichkeit konnte sich die ursprüngliche Meldung jedoch nicht verifizieren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten vor Ort drei Männer im Alter von 18, 24 und 28 Jahren mit einem 29-jährigen Mann aus der Nachbarschaft in Streit. Grund hierfür sei das Fahrverhalten des 29-Jährigen mit seinem Pkw im Wohngebiet gewesen. Der 29-Jährige soll sodann den 18-Jährigen mit einer Glasflasche am Kopf verletzt haben. Anschließend flüchtete der 29-Jährige in Richtung seiner Wohnung, woraufhin der 24-Jährige das Fahrzeug des Angreifers mit einer Eisenstange beschädigt haben soll.

Die drei 18-, 24- und 28-jährigen Männer wurden von der Polizei vor Ort angetroffen. Der 29-Jährige konnte vor Ort nicht festgestellt werden, aufgrund mehrerer Zeugenaussagen liegen jedoch eindeutige Hinweise auf die Person vor. Die Polizei hat nun Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

