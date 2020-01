Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Epfenhofen) Garage in Brand geraten - nach erster Schätzung rund 70.000 Euro Schaden

Blumberg-Epfenhofen (ots)

Zu einem Garagenbrand und einem nach erster Schätzung entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro ist es am Montagmorgen in der Straße "Unter den Linden" in Epfenhofen gekommen. Eine Anwohnerin der Straße entdeckte den Brand an der gegenüberliegenden Garage kurz vor 09.30 Uhr und verständigte die Feuerwehr. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen der mit mehreren Fahrzeugen eintreffenden Freiwilligen Feuerwehr Blumberg mit den umliegenden Abteilungen konnten die Wehrmänner nicht mehr verhindern, dass ein Teil der Mehrfachgarage - in welcher neben verschiedenen Werkzeugen auch ein älterer Traktor, ein Sitzrasenmäher und ein Holzanhänger aufbewahrt wurden - vollständig abbrannte. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Hinweise auf eine strafbare Handlung ergaben sich bislang nicht. Derzeit kommt ein technischer Defekt für die Brandauslösung in Frage.

