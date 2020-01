Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen) Autoscheibe eingeschlagen

Emmingen-Liptingen (ots)

In der Liptinger Straße haben Unbekannte am Montagabend zwischen 19 Uhr und 22.50 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eines Pkw eingeschlagen. Das Fahrzeug war zu der Zeit auf einem umzäunten Hof abgestellt. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Es wurde nichts aus dem Pkw gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461/941-0.

Rückfragen bitte an:

Michaela Gerster

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07461 941-116

E-Mail: konstanz.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell