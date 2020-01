Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Hausfassade mit Farbe besprüht

Tuttlingen (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr und Montag, 12 Uhr eine Hausfassade in der Straße "Untere Hauptstraße" mit nicht abwaschbarer Lackfarbe besprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461/941-0) zu wenden.

