Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Gegen geparktes Auto gefahren - Zeugen gesucht

Tuttlingen (ots)

An einem geparkten BMW 560L ist es zwischen dem 23. Dezember 2019 und dem 6. Januar 2020 zu Beschädigungen gekommen. Das Fahrzeug war im genannten Zeitraum in der Freiburgstraße seitlich auf der Fahrbahn geparkt. Als er am Dreikönigstag wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte der Besitzer Lackkratzer an der hinteren linken Tür und am hinteren linken Radkasten fest, die vermutlich durch ein anderes Fahrzeug entstanden sind, das gegen den geparkten BMW gefahren ist. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461/941-0).

