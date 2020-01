Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Frau will nass gewordenes Telefon im Mikrowellengerät trocknen und löst Feuerwehreinsatz im August-Springer-Weg aus

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Weil eine 53-jährige Frau im Gebäude der "Evangelischen Altenhilfe" im August-Springer-Weg in St. Georgen am späten Montagabend ein nass gewordenes Telefon in einem Mikrowellengerät trocknen wollte, ist es dort gegen 22.20 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Anstatt wie vorgesehen zu trocknen, verschmorte das Schnurlostelefon unter erheblicher Rauchentwicklung in der Mikrowelle der Teeküche des Gebäudes und löste einen Brandmelder aus. Die unter der Leitung von Christoph Kleiner mit vier Fahrzeugen und insgesamt 17 Mann eintreffende Feuerwehr brachte den missglückten Trocknungsversuch schnell wieder unter Kontrolle. Zwar waren Telefon und Mikrowelle nicht mehr zu gebrauchen, doch kam es glücklicherweise zu keinem Brand oder Personenschaden. Nach dem Durchlüften der Räume konnten die Wehrmänner wieder abrücken. Die 53-Jährige wird Mikrowellengeräte wohl zukünftig nur noch zweckmäßig zum Kochen verwenden.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012 oder 07461 941-115

E-Mail: konstanz.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell