Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Außenspiegel von BMW abgetreten

Tuttlingen (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagabend, 18 Uhr und Montagnachmittag, 16 Uhr hat ein Unbekannter den linken Außenspiegel eines BMW 1 in der Ehrenbergstraße abgetreten und damit an dem Fahrzeug Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro verursacht. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Tuttlingen unter 07461/941-0 zu wenden.

