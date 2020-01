Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Beim Parken gegen anderen Pkw gefahren

VS-Villingen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Montag in der Zeit zwischen 15.20 Uhr und 15.50 Uhr in der Zähringerstraße - vermutlich beim Ein- oder Ausparken - gegen einen geparkten Ford Fiesta gefahren und hat danach die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Ford wurde die hintere Stoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei rund 2500 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Villingen (Tel. 07721/601-0) zu wenden.

