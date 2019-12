Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Körperliche Auseinandersetzung vor Krankenhaus

Landau (ots)

Am 01.12.2019, 04:40 Uhr kam es unmittelbar vor einem Krankenhaus in Landau zu einer Schlägerei mit insgesamt 7 Beteiligten im Alter von 17 bis 31. Aus unbekannten Gründen kam es zwischen einer 4-köpfigen Personengruppe aus Landau und einer Gruppe aus drei Personen zunächst zu verbalen Streitigkeiten, welche jedoch alsbald in einer handfesten Auseinandersetzung gipfelten. Einer der Beteiligten erlitt eine Kopfplatzwunde. Die unter Alkoholeinfluss stehenden Aggressoren konnten im Rahmen einer Fahndung durch die Polizei gestellt und kontrolliert werden. Die Hintergründe der Schlägerei sind bislang noch nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau, Tel.: 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

