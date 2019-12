Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit Alkohol unterwegs

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Am frühen Samstagabend, gegen 18.00 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Schweigen-Rechtenbach ein 74-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Hierbei konnten die eingesetzten Beamten Anhaltspunkte für einen Alkoholkonsum feststellen, was auch durch einen freiwillig vor Ort durchgeführten Atemalkoholschnelltest bestätigt wurde. Der Fahrer musste die Beamten mit zur Dienststelle begleiten und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ebenfalls wurde gegen den 74-jährigen Fahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell