Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leicht verletzter Motorradfahrer

Klingenmünster (ots)

Am Freitag, dem 29.11.19, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer die Weinstraße in Klingenmünster. Hierbei erkannte der junge Fahrer zu spät, dass das vorausfahrende Fahrzeug seine Fahrt verringerte, um ordnungsgemäß eine Abbiegevorgang einzuleiten. Er fuhr mit dem Motorrad auf den abbremsenden PKW auf, stürzte und verletzte sich dabei leicht im Beinbereich. Der 18-jährige Fahrer wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Sowohl am Motorrad als auch am PKW entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell