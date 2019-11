Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schlägerei unter Jugendlichen

Landau, Nordring, 29.11.2019, 15.40 Uhr (ots)

Der Polizeiinspektion Landau wurde eine Schlägerei zwischen 5-6 Personen im Nordring, in der Nähe des alten Messplatzes gemeldet. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die bislang unbekannten Täter. Vor Ort befand sich nur noch der 16-jährige Geschädigte aus Landau. Nach ersten Angaben wurde er durch Gleichaltrige zusammengeschlagen. Am Boden liegend wurde gegen seinen Kopf und Rücken getreten. Im Rahmen der Schlägerei sind die Beteiligten auch auf die Straße gefallen, was für kurzzeitige Verkehrsstörungen sorgte. Der Geschädigte wurde in ein Landauer Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei Landau sucht Zeugen des Vorfalls, insbesondere mögliche Verkehrsteilnehmer, welche die Schlägerei beobachten konnten.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de.

