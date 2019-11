Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Landau: 29.11.2019, 20:25 Uhr (ots)

Am 29.11.2019 um 20:25 Uhr, ereignete sich in 76829 Landau, Waffenstraße, gegenüber dem dortigen Parkhaus der VR Bank ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren einen entgegenkommenden schwarzen Opel Corsa, welcher ihm die Durchfahrt ermöglichen wollte, am linken Außenspiegel. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich ebenfalls um ein dunkles Fahrzeug handeln. Dieses dürfte durch den Anstoß einen Schaden am linken Spiegelgehäuse aufweisen.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200,- EUR.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau, Tel.: 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

