Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrerflucht am Real-Supermarkt

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

Am 29.11.2019 nahm die Polizei Edenkoben in Landau am Real einen Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf. Die Unfallverursacherin parkte ihren Pkw aus einer Parklücke aus und kollidierte mit einem direkt hinter der Verursacherin geparkten Fahrzeug. Sie steig zunächst kurz aus, verließ dann aber den Parkplatz, ohne ihre Pflichten als Verursacherin nachzukommen. Ein solches Verhalten zieht eine Strafanzeige nach § 142 StGB nach sich. Jedoch wurde die Verursacherin von mehreren Zeugen beobachtet, so dass sie von den Beamten ermittelt wurde. Neben der Strafanzeige muss sie nun mit Punkten ins Flensburg rechnen. Schlimmstenfalls kann auch der Führerschein entzogen werden. Die genaue Schadenshöhe steht noch aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben



Telefon: 06323-955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell