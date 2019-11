Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrradkontrollen am Gymnasium

Edenkoben (ots)

Die Polizei Edenkoben führte am 29.11.2019 anlässlich der dunklen Jahreszeit am Gymnasium in Edenkoben Fahrradkontrollen durch. Wenn die Schüler morgens mit dem Fahrrad zur Schule fahren, ist es noch dunkel. Dementsprechend galt es, die Fahrräder vor allem hinsichtlich der lichttechnischen Einrichtungen zu überprüfen. Viele Schüler haben offensichtlich kein Verständnis dafür, dass sie ohne eine ausreichende Beleuchtung von Autofahrern nicht oder nur schlecht wahrgenommen werden. Die Beanstandungsquote war hier erschreckend hoch. Von 65 kontrollierten Radfahrern wiesen 31 keine Beleuchtung auf. 2 Radfahrer trugen Kopfhörer. Auch dies stellt eine nicht zu unterschätzende Ablenkung dar.

