POL-NE: Firmeneinbruch - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Meerbusch-Osterath (ots)

Am frühen Freitagmorgen (05.04.), gegen 04:25 Uhr, entdeckten Beamte der Polizeiwache Meerbusch auf der Insterburger Straße einen Opel Astra Cabrio. Am Wagen waren keine Kennzeichen angebracht und die Warnblinker waren in Betrieb. Als die Ordnungshüter sich dem Fahrzeug näherten, flüchtete von dort ein unbekannter Mann zu Fuß. Die Fahndung nach ihm verlief zunächst ergebnislos. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnten die Beamten in unmittelbarer Nähe des Opels einen Firmeneinbruch feststellen. Spuren deuteten darauf hin, dass das aufgefundene Auto, in dem auch Diebesgut aufgefunden wurde, zur Firma gehört. Gegen 06:30 Uhr konnte in Tatortnähe ein 26-jähriger Mann festgenommen werden, der als Tatverdächtiger in Betracht kommt. Im Laufe des Freitag (05.04.) soll er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

