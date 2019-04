Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fahndet nach zwei Einbrechern

Rommerskirchen (ots)

In der Nacht zum Freitag (05.04.), gegen 01:20 Uhr, informierte eine Zeugin die Polizei und berichtete über auffällige Geräusche und über zwei verdächtige Personen an einem Grundstück einer Firma an der Rudolf-Diesel-Straße. Bei Eintreffen der Polizei waren die Verdächtigen nicht mehr vor Ort. Ermittlungen ergaben schließlich, dass Unbekannte, vermutlich gegen 00:50 Uhr, einen Metallzaun überwunden hatten und in die Firma eingebrochen waren. Diebesgut, nach ersten Erkenntnissen, Notebooks, ließen die Einbrecher bei Verlassen des Grundstücks zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

