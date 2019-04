Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickbetrüger geben sich als Mitarbeiter eines Kabelnetzbetreibers aus - Zeugenaufruf der Polizei

Meerbusch-Büderich (ots)

In Büderich waren am Donnerstag (04.04.) unbekannte Trickbetrüger unterwegs.

Gegen 14 Uhr klingelten eine unbekannte Frau und ein unbekannter Mann bei einer 84-jährigen Hausbewohnerin an der Necklenbroicher Straße. Die Beiden stellten sich als Mitarbeiter eines Kabelnetzbetreibers vor und gaben an, Messungen in der Wohnung für den Fernsehempfang kontrollieren zu müssen. Während die Unbekannte die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, führte der Mann vermeintliche Messungen in den anderen Zimmern der Wohnung durch. Das Duo verließ dann die Wohnung der Betroffenen. Nach dem Besuch der Unbekannten erkundigte sich die Meerbuscherin telefonisch bei dem Netzbetreiber nach der Richtigkeit der durchgeführten Messungen. Es stellte sich heraus, dass das Telekommunikationsunternehmen keine Messungen in der Region durchführt und es sich daher um einen Betrug handeln muss. Nach ersten Erkenntnissen erbeutete das Duo Schmuckgegenstände.

Die Polizei fahndet anhand folgender Zeugenbeschreibung nach den Tatverdächtigen: Die Frau könnte Ende 30 gewesen sein, ist ungefähr 165 Zentimeter groß mit dunklen Haaren und einer eher korpulenten Figur. Sie sprach akzentfreies Deutsch. Ihr Komplize könnte ebenfalls Ende 30 gewesen sein und ist ungefähr 165 Zentimeter groß. Er trug dunkles Haar sowie Bart. Das Duo trug zum Tatzeitpunkt eine blaue, uniformähnliche Kleidung.

Die Polizei bittet Zeugen, die in Büderich an der Necklenbroicher Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 12 zu melden. Ein gesundes Misstrauen ist immer dann angebracht, wenn Fremde an der Haustür klingeln. Die Polizei rät, lassen Sie keine Handwerker oder Techniker, die Sie nicht selbst bestellt haben oder von der Hausverwaltung angekündigt worden sind, in Ihre Wohnung. Wenn Sie den Verdacht haben, dass es sich um Betrüger handeln könnte, informieren Sie sofort die Polizei unter der Rufnummer 110.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell