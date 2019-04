Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit Mopedfahrer

Neuss-Uedesheim (ots)

Das Verkehrskommissariat der Polizei in Neuss sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall vom Mittwoch, dem 13.03.2019, im Kreisverkehr Kreisstraße 30 / Am Blankenwasser. Die Anzeige wurde am 25.03.2019 bei der Polizei erstattet.

Am Mittwoch (13.03.2019), zwischen 18:10 Uhr und 18:20 Uhr, wurde ein Mopedfahrer von einem Auto abgedrängt. Beim Ausweichmanöver kam der Zweiradfahrer zu Fall und verletzte sich. Der PKW bog in die Kreisstraße 30 ab und fuhr weiter in Richtung Elvekum, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Mehrere Verkehrsteilnehmer kamen dem Gestürzten zur Hilfe, einer hatte angekündigt, dem Flüchtigen folgen zu wollen, meldete sich dann aber nicht mehr. Nun bittet die Polizei, dass sich Zeugen bei ihr melden. Telefon: 02131 300-0.

