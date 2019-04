Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aktuelle Warnung - Falsche Polizisten am Telefon

Grevenbroich/Rhein-Kreis Neuss (ots)

Nachdem die Polizei bereits in den zurückliegenden Wochen und Monaten mehrfach über Betrugsversuche durch "falsche Polizeibeamte" berichtete, waren Täter am Mittwoch (03.04.) mit der Masche auch in Grevenbroich aktiv - jedoch nicht erfolgreich.

Am Telefon meldete sich ein Mann, der sich den Opfern als Kriminalbeamter vorstellte. Der falsche Polizist schilderte, dass Einbrecher festgenommen wurden und dass die Täter Listen mit potentiellen Einbruchsopfern dabei hätten. Auch die Angerufenen würden auf einer dieser Listen auftauchen.

Die Grevenbroicher schätzten die Anrufe richtigerweise als Betrugsversuche ein und informierten umgehend die Polizei. Hierdurch bestätigte sich der Verdacht, dass die Geschichten frei erfunden waren. Es gab weder einen aktuellen Einbruch in der Nachbarschaft noch eine entsprechende Festnahme von Tätern.

Bei der Polizei sind bislang drei Hinweise zu dieser Masche in Grevenbroich-Neuhausen eingegangen. Die Betroffenen waren gut informiert und handelten entsprechend umsichtig. Sie gingen nicht auf das Ansinnen der Anrufer ein und gaben keine persönlichen Daten (Wohnanschrift, etc.) preis. Das Ziel der Diebe und Trickbetrüger, egal mit welcher Masche sie gerade unterwegs sind, ist immer das Gleiche : das Geld oder die persönlichen Daten ihrer Opfer. Seien Sie deshalb vorsichtig bei Anfragen am Telefon, bei ominösen Aschreiben per Brief oder Mail und natürlich auch bei direkten Besuchen von Fremden an der Haustür. Die Polizei wird nicht müde, vor Telefonbetrügern zu warnen. Wer derartige Anrufe erhält, sollte einfach auflegen und keinesfalls Auskunft zu persönlichen Daten oder Vermögenswerten geben. Im Zweifelsfall kann man sich Rat bei Bekannten sowie Verwandten suchen oder sich direkt an die Polizei (02131 300-0) wenden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell