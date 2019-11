Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wildunfall auf der L516

Maikammer (ots)

Am 29.11.2019 gegen 21:55 Uhr kam es auf der L516 zwischen Diedesfeld und Maikammer zu einem Wildunfall mit einem Wildschwein, das plötzlich in der Dunkelheit die Fahrbahn querte. Diesmal entstand Gott sei Dank lediglich ein kleiner Schaden an der Frontlippe des Fahrzeugs. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Tier verendete an der Unfallstelle. In den letzten Wochen wurden auf der L516 zwischen Diedesfeld und Edenkoben bereits mehrere Unfallfälle mit Wildschweinen gemeldet. Ein Zusammenstoß ist meistens kaum zu vermeiden, da die Tiere sehr plötzlich auf die Fahrbahn laufen. Aus diesem Grund ist Vorsicht geboten.

