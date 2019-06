Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Verfolgungsfahrt nach Entwendung eines Pkw+++

Oldenburg (ots)

+++Verfolgungsfahrt nach Entwendung eines Pkw+++ Am Sonntagmorgen, gegen 02.45 Uhr, fällt einer zivilen Funkstreifenwagenbesatzung im Bereich Lappan ein weißer Kleinwagen, besetzt mit vier Personen, mit Hannoveraner Kennzeichen auf. Dieser überfährt bei Rotlicht die Lichtzeichenanlage Am Stadtmuseum und soll kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer reagiert allerdings nicht auf Haltesignale, sondern beschleunigt den Pkw, fährt dabei gegen Bordsteinkanten und überfährt weitere Lichtzeichenanlagen bei 'Rot'. Als ein Funkstreifenwagen den Kleinwagen überholen will, schert dieser nach links aus, so dass nur durch starkes Abbremsen knapp ein Verkehrsunfall vermieden werden kann. Die Fahrt geht im Weiteren über Hauptstraße zur Eichenstraße in den Osterkampsweg, von dort zum Brandsweg, über Rad- und Gehweg zum Schulgelände und weiter zur Bloherfelder Straße. Anschließend fährt der offenbar jugendliche Fahrzeugführer in die Theodor-Heuss-Straße, wiederum über Rad-und Gehwege zum Kennedyteich, zur Freiherr-von-Stein-Straße und schließlich über die Bloherfelder Straße zur Bloher Landstraße Richtung Ofen. Während der Fahrt kommt es zu mehreren Beinaheunfällen, u.a. mit einem Radfahrer und mit einem entgegenkommenden Pkw auf der Bloher Landstraße.Schließlich wird der weiße Pkw von der Bloher Landstraße in einen Feldweg gelenkt, wobei die Vorderachse offenbar beschädigt wird. Zwei Täter (Fahrer, männlich, 16 Jahre, und Beifahrer, männlich, 14 Jahre) flüchten zunächst fußläufig und können nach Durchsuchungs-/Umstellungsmaßnahmen schließlich gegen 04.20 Uhr an den Bahngleisen (Wold) gefasst werden. Die beiden anderen (ein Jugendlicher, 16 Jahre, und ein Kind, männlich, 13 Jahre) werden direkt am Pkw gestellt.Die Täter sind bei der Polizei keine Unbekannten; sie werden zur Dienststelle gebracht und zum Sachverhalt gehört. Bei dem Fahrzeugführer erfolgt eine Blutentnahme; der Pkw wird sichergestellt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden die Pkw-Schlüssel aus einem Büro entwendet, so dass der Kleinwagen mit Originalschlüssel geführt werden konnte.Ermittlungen werden nun u.a. wegen Pkw-Diebstahl, Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis geführt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter Tel.-Nr. 0441/790-4115.

-764685-

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell