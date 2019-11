Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schulwegüberwachung an der Grundschule

Edesheim (ots)

Am 29.11.2019 wurde kurz vor Schulbeginn eine Schulwegkontrolle an der Grundschule in Edesheim durchgeführt, um die Verkehrssicherheit der Fahrräder, vor allem hinsichtlich der Beleuchtung in der dunklen Jahreszeit zu überwachen. Die Resonanz war durchweg positiv, die Schüler zeigten sich vorbildlich, da bei allen Rädern das Licht leuchtete. Gerade bei den Kleinsten und Schutzbedürftigsten ist es sehr wichtig, dass sie rechtzeitig von den übrigen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen werden. Auffällig war auch, dass sich offensichtlich Cityroller steigender Beliebtheit unter den Schülern erfreuen.

