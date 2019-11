Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Landau: 29.11.2019, 11:44 Uhr (ots)

Am 29.11.2019, um 11:44 Uhr, ereignete sich auf der L543 zwischen Herxheim und Insheim ein Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Fahrzeugführerin aus Herxheim befuhr die L543 in Richtung Insheim. Aus bisher unbekannter Ursache kam die Fahrzeugführerin nach rechts von der Fahrbahn ab. Aufgrund zu starken Gegenlenkens geriet Sie dadurch auf die Gegenfahrbahn, rutschte mit der Front gegen die dortige Böschung und überschlug sich mehrmals, bis das Fahrzeug schließlich 14 m weiter auf der rechten Seite im Grünstreifen zum Liegen kam. Mit Hilfe einer 28-jährigen Unfallzeugin aus Herxheim konnte die Verunfallte ohne Verletzungen ihr komplett zerstörtes Fahrzeug verlassen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000,- EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell