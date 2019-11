Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Überwachungskamera filmt Unfallflucht

Landau, Charles de Gaulle Str, 29.11.2019, 23.48 Uhr (ots)

Ein Anwohner der Charles de Gaulle Straße in Landau erstattet am Morgen des 30.11.2019, bei der PI Landau Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Nachdem er am Morgen eine Beschädigung, an seinem vor dem Wohnhaus geparkten Mercedes, festgestellt hatte, überprüfte er die die Aufzeichnungen der Überwachungskamera. Hierbei konnte er erkennen wie gegen 23.48 Uhr, ein vermutlich silberfarbener VW Golf, gegen das geparkte Fahrzeug fuhr und sich im Anschluss entfernte. Durch den Anstoß ist ein Schaden von ca. 2000EUR entstanden. Kurz nach Mitternacht fuhr der Unfallverursacher erneut an dem geparkten Fahrzeug vorbei. Das Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte bei dem Anstoß ebenfalls beschädigt worden sein und müsste eine Beschädigung vorne rechts haben.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Landau unter 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

