Polizei Korbach

POL-KB: Diebe erbeuten drei weiße Mercedes Sprinter im Gesamtwert von 100.000 Euro - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Korbach (ots)

Korbach-Meineringhausen: Am vergangenen Wochenende entwendete eine Tätergruppe drei Mercedes Sprinter vom Hof eines Möbelhauses im Gesamtwert von 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendete eine unbekannte Tätergruppe vom Gelände eines Möbelhauses in Meineringhausen drei weiße Mercedes Sprinter mit auffälliger rot/schwarzer Firmenaufschrift. Alle Fahrzeuge waren ordnungsgemäß verschlossen abgestellt und nach derzeitigen Ermittlungen auf professionelle Weise entwendet worden. Eine Fahndung nach den Fahrzeugen verlief bislang ohne Erfolg. An den Fahrzeugen befanden sich die amtlichen Kennzeichen KB-MK 541, KB-MK 702 und KB-MK 801. Bei einem vierten Sprinter, der neben den anderen drei stand, blieb es beim Versuch. In den Fahrzeugen befanden sich für Schreinerarbeiten übliche Werkzeuge. Der Gesamtwert der Fahrzeuge und Werkzeuge beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell