Polizei Korbach

POL-KB: Einbruch in Freibad und Vereinsheim - hoher Sachschaden: Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Diemelstadt-Wrexen: In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Wrexen gleich zweimal eingebrochen. Die Täter machten wenig Beute, richteten aber einen hohen Sachschaden an. Die Ermittler der Polizeistation Bad Arolsen bitten um Hinweise in dieser Sache.

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in das Freibad in Wrexen ein. Die zweiflügelige Eingangstür wurde mit Brachialgewalt angegangen. Durch gemeinsames Reißen an den Türen wurde der Schließmechanismus stark beschädigt. Die Täter versuchten anschließend an mehreren Fenstern und Türen des Freibadgebäudes diese aufzubrechen. Gelungen ist das aber nur im Bereich des Imbisses und der Umkleiden. Im Imbiss entwendeten die Täter aus einer Kasse eine geringe Menge Bargeld. Anschließend flüchteten sie über den dortigen Zaun, indem sie einen Tisch anstellten und den Zaun überstiegen. Der angerichtete Sachschaden liegt hier bei mindestens 4.000 Euro.

Das Vereinsheim am Steinberg wurde ebenfalls durch unbekannte Täter aufgesucht. Hier blieb es beim Versuch die Eingangstür und zwei Fenster aufzubrechen. Auch hier liegt der angerichtete Sachschaden bei mehreren hundert Euro.

Hinweise die zur Aufklärung der beiden Fälle beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

