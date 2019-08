Polizei Korbach

POL-KB: Sparfach geleert und geflüchtet: Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Frankenau: In der Nacht von Montag auf Dienstag brach ein unbekannter Täter in eine Gaststätte in Frankenau ein. Im Gastraum ließ er den Inhalt eines Sparfachs mitgehen. Die Ermittler der Polizei Frankenberg sind auf der Suche nach Zeugen.

Vermutlich mit einem Schraubenzieher brach ein unbekannter Täter zwischen 23 Uhr und 5:45 Uhr das Fenster einer Gaststätte in der Rieschstraße auf. Durch das Fenster gelang er in den Gastraum, wo er das Sparfach aufhebelte und daraus die Kunststoffschächte mit einer geringen Menge Bargeld entwendete. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

