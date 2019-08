Polizei Korbach

POL-KB: Unbekannter belästigt junges Mädchen am Bahnhof Viermünden: Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Frankenberg-Viermünden: Ein Unbekannter hat vergangene Woche ein 15-jähriges Mädchen aus Frankenberg auf dem Bahnhof in Viermünden belästigt. Als er sie im Gesicht streicheln will, kommt glücklicherweise eine Freundin hinzu. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat am vergangenen Freitag gegen 15:30 Uhr auf dem Bahnhof in Viermünden. Während eine 15-Jährige auf den Zug nach Frankenberg wartete, stieg aus einem Zug, der in Richtung Korbach unterwegs war, eine männliche Person aus. Der Mann ging direkt auf das Mädchen zu und setzte sich neben sie. Er machte ihr mehrfach Komplimente und wollte sie auch küssen. Das Mädchen verweigerte ihm das, worauf er versuchte sie mit seiner Hand im Gesicht zu streicheln. In dem Moment kam eine Freundin der 15-Jährigen auf den Bahnhof. Sofort rannte sie zu ihr. Der unbekannte Mann stieg daraufhin wieder in den Zug und fuhr in Richtung Korbach.

Das Mädchen beschreibt den Mann wie folgt: Er war etwa Anfang 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß, hatte eine schlanke Figur mit auffällig dünnen Armen und Beinen. Er hatte braune Augen, eine sehr helle Hautfarbe und auffällig rote, lockige, wuschelige Haare. Bekleidet war er mit einer hellbraunen Jogginghose und einem blauen T-Shirt mit blauer Aufschrift.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

