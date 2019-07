Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Auto landet im Kanal

Papenburg (ots)

Gestern Morgen ist es gegen 09:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Erste Wiek links gekommen. Dabei rollte ein Ford Galaxy rückwärts von einer Auffahrt und landete im Erste-Wiek-Kanal. Zum Unfallzeitpunkt befand sich niemand in dem PKW. An dem PKW entstand erheblicher Sachschaden. Bei den Bergungsmaßnahmen wurde zudem die Uferböschung beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20500 Euro.

