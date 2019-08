Polizei Korbach

POL-KB: Zweiter Firmenwagen in Helsen aufgebrochen und sämtliches Elektrowerkzeug entwendet: Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Bad Arolsen-Helsen: Unbekannte Diebe brachen letztes Wochenende in Helsen in der Eilhäuser Straße einen zweiten Kleintransporter auf und entwendeten daraus Elektrowerkzeuge. Die Polizei in Bad Arolsen ist auf der Suche nach Zeugen.

Wie bereits berichtet, hatten unbekannte Täter am Samstag in der Zeit zwischen 0:30 Uhr und 13:15 Uhr einen weißen Firmenwagen der Marke Fiat Ducato in der Weimarer Straße aufgebrochen und daraus Elektrowerkzeuge im Wert von 5.000 Euro entwendet.

Wie im Laufe des gestrigen Tages noch bekannt wurde, brachen unbekannte Diebe am Wochenende in der Eilhäuser Straße ein zweites Fahrzeug der gleichen Firma auf. Dieses Fahrzeug, ebenfalls ein weißer Fiat Ducato, wurde am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Eilhäuser Straße am Fahrbahnrand ordnungsgemäß verschlossen abgestellt und vermutlich im gleichen Zeitraum, wie das Fahrzeug in der Weimarer Straße, aufgebrochen. Auch hier wurden sämtliche Elektrowerkzeuge entwendet. Dabei handelte es sich um zwei Pressmaschinen der Firmen Viega und Rehms, zwei Akkuschrauber, eine Säbelsäge und eine Akku Flex der Marke Milwaukee. Einen Stemmhammer und eine Bohrmaschine AC 50 von der Firma Hilti ließen die Diebe ebenfalls mitgehen. Der Gesamtwert der Maschinen beträgt etwa 15.000 Euro. Beide Taten dürften in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

