Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern-Süd - Brandgeschehen Erkrather Straße - Eine Person verstorben - Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Düsseldorf ermitteln

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf

Wie bereits durch die Feuerwehr Düsseldorf berichtet (Siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115876/4371848) kam es heute Morgen (11. September 2019, 2.29 Uhr) in der Erkrather Straße zu einer Verpuffung und anschließendem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Fenster zerbarsten und Türen wurden aus den Angeln gerissen. Mehrere geparkte Fahrzeuge vor dem Haus wurden beschädigt. In einer Wohnung fanden die Einsatzkräfte einen verbrannten Leichnam. Bei dem Toten handelt es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um den 75- jährigen Wohnungsinhaber. Ein Brandsachverständiger wurde durch Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei hinzugezogen.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell