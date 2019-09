Polizei Düsseldorf

POL-D: Gerresheim - Schlägerei auf offener Straße - Eine Person schwer verletzt - Hintergründe noch unklar

Düsseldorf (ots)

Montag, 09. September 2019, 15.15 Uhr

Gestern Nachmittag gerieten auf der Heyestraße gegen 15 Uhr zwei Männer (43 und 45 Jahre) derart in Streit, dass dieser in einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung mündete. Dabei soll es zum Einsatz von Pfefferspray gekommen sein. Der 45-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Der Grund für die Unstimmigkeiten zwischen den beiden Männern sowie der genaue Ablauf der Auseinandersetzung sind noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

