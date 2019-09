Polizei Düsseldorf

POL-D: Viersen- A61 - Auffahrt Viersen-Süchteln- Alleinunfall - Fahrzeugwrack lag versteckt in Maisfeld - Polizei und Feuerwehr finden schwerverletzten Fahrer

Düsseldorf (ots)

Eine ungewöhnliche Situation bot sich heute Morgen (10. September 2019, 3.31 Uhr) einer Autobahnpolizeistreife bei Viersen, auf der A61 in Richtung Koblenz, Höhe der Anschlussstelle Viersen-Süchteln. Die Streife entdeckte eine Unfallstelle, nur ein Unfallfahrzeug fehlte.

Zunächst meldete sich eine aufmerksame Fahrzeugführerin über den Notruf der Polizei in Viersen und beschrieb auffällige Unfallspuren in der Auffahrt Viersen-Süchteln. Als das Einsatzteam der Autobahnpolizei Düsseldorf (Autobahnpolizeiwache Mönchengladbach) vor Ort eintraf, fand es dort tatsächlich Spuren eines Verkehrsunfalls, jedoch kein dazugehöriges Fahrzeug. Die Beamten begannen umgehend mit der Absuche im Nahbereich. Ein Polizeihubschrauber wurde zur Absuche der Unfallörtlichkeit angefordert und die Auffahrt gesperrt. Wenige Minuten später meldete sich ein Autofahrer bei der Feuerwehr Viersen. Er gab an, dass er in seinem Fahrzeug eingeklemmt auf einem Feld stehe. Er könne sich an nichts erinnern und habe mittels "Siri" den Notruf gewählt. Gegen 4.15 Uhr fanden die Einsatzkräfte dann den verunfallten BMW in einem Maisfeld, circa 20 Meter von der Unfallstelle entfernt, drei Meter unterhalb der Autobahn. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten 19-jährigen Fahrer aus Viersen aus seinem Fahrzeugwrack befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Den ersten Unfallermittlungen zufolge, hatte der Viersener die Kontrolle über sein Auto verloren und war im Kurvenverlauf der Anschlussstelle nach links von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend schoss der Wagen geradeaus und verlor den Bodenkontakt. Über den Fahrstreifen der Auffahrt, die dortige Schutzplanke, sowie den dichten Baum- / Strauchbewuchs hinweg landete der BMW schließlich im dahinter liegenden Maisfeld. Hier war der durch den Bewuchs der Pflanzen gänzlich verdeckt. Der Sachschaden wird auf 4600 Euro geschätzt. Während der Unfallmaßnahmen kam es im Bereich der Anschlussstelle zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell